В селе Червоная Слобода Киевской области мужчина и женщина распылили полицейским в лицо слезоточивый газ и повредили служебное авто.

На Киевщине мужчина с женщиной напали на полицейских, которые приехали на вызов о семейном насилии. Они распылили им в глаза слезоточивый газ и разбили палкой лобовое стекло служебного авто.

Около 21.00 в полицию Киевщины поступило сообщение о семейном конфликте в одном из домов. Как выяснилось, между пенсионеркой и ее дочерью произошла ссора.

Когда приехали полицейские, весь негатив 41-летняя женщина в алкогольном опьянении выплеснула на правоохранителей. Она начала оскорблять их нецензурной лексикой. Поддержать свою экс-возлюбленную решил мужчина и они из двух баллончиков устроили полицейским газовую атаку.

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Двум сотрудникам полиции, у которых ожоги глаз, оказана медицинская помощь.

Нападающих задержано. Открыто два уголовных дела по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.











Распылили слезоточивый газ и разбили авто: на Киевщине напали на полицейских / 3 фотографии

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