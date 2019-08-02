На автівку родини з Івано-Франківська дорогою до Одеси напали невідомі, які розпилили газ і пошкодили автомобіль.

Дорогою до Одеси у Тернопільській області Борщівського району на п’ятьох жителів Івано-Франківська напали невідомі.

Вони почали переслідувати автомобіль, у якому їхало четверо дорослих та малолітня дитина на іномарці. Але франківчани зупинитися відмовились.

Тоді водій, який перебував за кермом Mazda, пішов на таран і автомобіль відкинуло на узбіччя. Зловмисники кинулися до автівки, розбили бокове вікно і почали бити пасажирів.

Після цього один із нападників розпилив в салоні автомобіля газ. Пасажири покинули автівку через те, що у дитини проблеми з диханням.

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Правоохоронцям вдалося затримати двої чоловіків. Ними виявилися 34-річний та 24-річний жителі Борщова.

Старший із нападників минулого року був судимий за хуліганство, молодший теж потрапляв у поле зору правоохоронців. На момент вчинення злочину обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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