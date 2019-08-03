В Кирилловке на пляже произошла перестрелка, в которой погиб один человек.

В курортной Кирилловке Запорожской области на пляже Пеликан между двумя компаниями произошел конфликт, который перерос в перестрелку.

Очевидцы рассказали, что раненый мужчина лежал у входа в кафе, затем его увезла скорая.

Согласно местным СМИ, пострадавший умер по дороге в больницу.

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Некоторых участников перестрелки удалось задержать, однако часть злоумышленников укрылась на территории базы отдыха Белуга.

Правоохранители начали подготовку к штурму здания.

Полиция пока не предоставляет комментариев по поводу этого происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что на автомобиль семьи из Ивано-Франковска по дороге в Одессу напали неизвестные, которые распылили газ и повредили машину.

Источник: РИА Мелитополь

Фото: РИА Мелитополь