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Факти / Надзвичайні події

У Кирилівці сталася стрілянина на пляжі – є поранені

У Кирилівці на пляжі стався конфлікт з використанням зброї. Внаслідок чого троє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

У Кирилівці сталася стрілянина на пляжі – є поранені

У курортній Кирилівці Запорізької області на пляжі Пелікан між двома компаніями стався конфлікт, який переріс у стрілянину.

– Між двома компаніями виник конфлікт. Внаслідок якого до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено троє чоловіків. Правоохоронці встановили учасників конфлікту, – розповіли у прес-службі ГУНП у Запорізькій області.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 (Замах на злочин), ст.115 (Умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на автівку родини з Івано-Франківська дорогою до Одеси напали невідомі, які розпилили газ і пошкодили автомобіль.

Джерело: РІА Мелітополь

Фото: РІА Мелітополь

Джерело: Нацполіція

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