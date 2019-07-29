В Киеве прошел сильный дождь после длительной засухи, местами подтопило столичные улицы.

В Киеве прошел ливень вследствие чего затопило столичные улицы.

В понедельник, 29 июля после сильной жары в Киеве начался сильный ливень, местами с грозой и градом – подтоплено территорию станции метро Дорогожичи.

Возле Шевченковского суда вследствие дождя затопило пешеходный переход. Также киевляне жалуются на подтопления в районе Политехнического института и Куреневки.































В Киеве ливень затопил дороги – люди плывут на надувных кругах / 8 фотографий

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Также, по словам начальника Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, спасателям поступают сообщения о поваленных непогодой деревья, они оперативно выезжают на место вызова.

По информации Украинского гидрометцентра, непогода в столице продлится до конца суток.

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