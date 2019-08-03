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Факти / Надзвичайні події

Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива

Внаслідок сильної грози в Одесі затоплені вулиці та автомобілі, а також зруйнувані дороги.

Ливень в Одессе

Одесу 3 серпня накрила сильна злива, яка затопила місто та паралізувала рух.

Потоком води на вулицях змивало припарковані автомобілі. Крім того, на Карантинному спуску розвернуло зливовий колектор.

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В одному з районів міста зупинився рух трамваїв.

Через складні погодні умови літак компанії Австрійські авіалінії не зміг здійснити посадку і змушений був піти на друге коло.

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Зруйновані вулиці та затоплені автомобілі: Одесу накрила сильна злива / 12 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що  у Києві пройшов сильний дощ після тривалої засухи, місцями підтопило столичні вулиці.

Фото и видеоДумская

Джерело: Думская

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