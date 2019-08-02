Погода на выходные, 3 и 4 августа, порадует солнцем только в субботу, да и жителей не всех областей. В воскресенье дожди накроют всю Украину.

В субботу, 3 августа, на юге ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Также осадки могут выпасть на западе Украины. На остальной территории будет солнечно.

На юге до +27°, на востоке до +26°, в центре +25°, на севере до +23°, на западе до +25°.

В Киеве днем будет солнечно, температура днем – от +21-23°.

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В воскресенье, 4 августа, по всей территории страны пройдут дожди. На юге похолодает до трех градусов по сравнению с прошлым днем.

На юге до +24°, на востоке до +21°, в центре +24°, на севере до +23°, на западе до +25°.

В Киеве в этот день дождь ожидается днем, температура – от +21-23°.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.