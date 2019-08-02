PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Дожди по всей Украине: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

Погода на выходные, 3 и 4 августа, порадует солнцем только в субботу, да и жителей не всех областей. В воскресенье дожди накроют всю Украину.

погода

В субботу, 3 августа, на юге ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Также осадки могут выпасть на западе Украины. На остальной территории будет солнечно.

На юге до +27°, на востоке до +26°, в центре +25°, на севере до +23°, на западе до +25°.

В Киеве днем будет солнечно, температура днем – от  +21-23°.

Читайте: Погода в Украине на 2 августа (КАРТА)

В воскресенье, 4 августа, по всей территории страны пройдут дожди. На юге похолодает до трех градусов по сравнению с прошлым днем.

На юге до +24°, на востоке до +21°, в центре +24°, на севере до +23°, на западе до +25°.

В Киеве в этот день дождь ожидается днем, температура – от +21-23°.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка