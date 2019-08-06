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Факты / Происшествия

В киевском хостеле мужчина изнасиловал туристку

В Киеве неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину в хостеле.

В киевском хостеле мужчина изнасиловал туристку

В Днепровском районе Киева мужчина изнасиловал 47-летнюю женщину. Нападение произошло в подъезде дома.

Пострадавшей оказалась жительница хостела.

Читайте: В Сумской области отчим изнасиловал 8-летнюю девочку

Также известно, что в этом же хостеле проживал и злоумышленник.

По предварительным данным, преступник примерно на 20 лет моложе своей жертвы. С места происшествия мужчина скрылся.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении женщины.

Источник: Уголовная Украина

Фото: Dreamstime

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