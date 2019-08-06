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Факти / Надзвичайні події

У київському хостелі чоловік зґвалтував туристку

У Києві невідомий зґвалтував 47-річну жінку у хостелі.

У київському хостелі чоловік зґвалтував туристку

У Дніпровському районі Києва чоловік зґвалтував 47-річну жінку. Напад стався в під’їзді будинку.

Постраждалою виявилася мешканка хостелу.

Читайте: У Сумській області вітчим зґвалтував 8-річну дівчинку

Також відомо, що в цьому ж хостелі проживав і зловмисник.

За попередніми даними, злочинець приблизно на 20 років молодший від своєї жертви. З місця події чоловік зник.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві затримали підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні жінки.

Джерело: Кримінальна Україна

Фото: Dreamstime

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