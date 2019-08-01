В Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении женщины.

В столичной прокуратуре подтвердили информацию о задержании таксиста, которого подозревают в изнасиловании и ограблении женщины.

Читайте: В Сумской области отчим изнасиловал 8-летнюю девочку

Насильником оказался 29-летний уроженец Днепра.

Напомним, в ночь на 31 июля в Киеве женщина поймала попутку на Академгородке. Остановился автомобиль, который был разрисован логотипами одной из служб такси. Во время поездки мужчина свернул в лес на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести 4,5 тис. грн на свой счет, забрал мобильный телефон и уехал.