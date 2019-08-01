PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве задержан таксист, который изнасиловал и ограбил пассажирку

В Киеве задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении женщины.

В Киеве задержан таксист, который изнасиловал и ограбил пассажирку

В столичной прокуратуре подтвердили информацию о задержании таксиста, которого подозревают в изнасиловании и ограблении женщины.

Читайте: В Сумской области отчим изнасиловал 8-летнюю девочку

Насильником оказался 29-летний уроженец Днепра.

Напомним, в ночь на 31 июля в Киеве женщина поймала попутку на Академгородке. Остановился автомобиль, который был разрисован логотипами одной из служб такси. Во время поездки мужчина свернул в лес на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести 4,5 тис. грн на свой счет, забрал мобильный телефон и уехал.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев оперативный

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Таксист завез девушку в лес под Киевом, изнасиловал и ограбил
Поднес спичку к плавкам: в Коблево турист поджег друга
В Фастове муж напал на жену с ножом и порезал ей горло
Дело Неймара об изнасиловании модели закрыли из-за отсутствия доказательств
Под Киевом в пожаре погибли двое детей
За нацистскую свастику в ТЦ Киева объявили подозрение 17-летнему парню
Утечка титана на заводе в Запорожье: угрозы населению нет
Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes протаранил электроопору
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка