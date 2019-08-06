PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В больнице Одесской области взорвали гранату – есть погибшие

В больнице Одесской области мужчина подорвал гранату. В результате чего погиб взрывник и женщина.

В больнице Одесской области взорвали гранату – есть погибшие

В пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области прогремел взрыв. Там мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб сам. Также от полученных травм скончалась женщина. Других пострадавших нет.

Сотрудники полиции выяснили, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель. Он, скорее всего, и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина находилась одна в отдельно стоящем здании. После того, как он закрыл дверь и раздался взрыв.

Читайте: Взрыв газа разрушил дом под Киевом, есть погибший

На место происшествия срочно приехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Они оцепили здание, эвакуировали людей и ждали приезда взрывотехников.

Было две гранаты.  РГД-5 была приведена в действие, но не взорвалась и Ф-1, которая сработала.

Событие квалифицировано по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

  • image
  • image
  • image
В больнице Одесской области взорвали гранату – есть погибшие / 3 фотографии

К слову, в поселке Смыга (Ровенская область) двое детей 11 и 13 лет погибли от взрыва в доме дедушки.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Взрывы возле Ачинска: число пострадавших возросло до 12 человек
Бессарабская брынза и табакский сыр: как готовят и с чем подают
Взрыв в Каменке: СМИ сообщают о пострадавших
Момент взрыва в Каменке попал на видео
Взрыв на складе боеприпасов в России – людей эвакуируют
Авто съехало в кювет и перевернулось: под Одессой в ДТП погиб 7-летний ребенок
Смерчи, ливень и шквалы: непогода в Украине оставила без света три области
На базе отдыха в Одесской области 6-летний мальчик погиб от удара током
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка