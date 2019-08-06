В больнице Одесской области мужчина подорвал гранату. В результате чего погиб взрывник и женщина.

В пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области прогремел взрыв. Там мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб сам. Также от полученных травм скончалась женщина. Других пострадавших нет.

Сотрудники полиции выяснили, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель. Он, скорее всего, и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина находилась одна в отдельно стоящем здании. После того, как он закрыл дверь и раздался взрыв.

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На место происшествия срочно приехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Они оцепили здание, эвакуировали людей и ждали приезда взрывотехников.

Было две гранаты. РГД-5 была приведена в действие, но не взорвалась и Ф-1, которая сработала.

Событие квалифицировано по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.











В больнице Одесской области взорвали гранату – есть погибшие / 3 фотографии

К слову, в поселке Смыга (Ровенская область) двое детей 11 и 13 лет погибли от взрыва в доме дедушки.