В поселке Смыга (Ровенская область) двое детей 11 и 13 лет погибли от взрыва в доме дедушки.

В поселке Смыга (Ровенская область) 11-летняя девочка 13-летний мальчик погибли в результате взрыва.

Предварительно установлено, что дети пришли к своему 59-летнему дедушке, которого не было дома.

Взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства мужчины, в результате которого и погибли его внуки.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. По информации правоохранителей, мужчина, который проживал в доме, любил собирать металлолом, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами, боеприпасами.

К слову, обстрел здания телеканала 112 из гранатомета попал на камеры видеонаблюдения.