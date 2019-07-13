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Факты / Происшествия

В Ровенской области двое детей погибли от взрыва в доме дедушки

В поселке Смыга (Ровенская область) двое детей 11 и 13 лет погибли от взрыва в доме дедушки.

поліція

В поселке Смыга (Ровенская область) 11-летняя девочка 13-летний мальчик погибли в результате взрыва.

Предварительно установлено, что дети пришли к своему 59-летнему дедушке, которого не было дома.

Взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства мужчины, в результате которого и погибли его внуки.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. По информации правоохранителей, мужчина, который проживал в доме, любил собирать металлолом, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами, боеприпасами.

К слову, обстрел здания телеканала 112 из гранатомета попал на камеры видеонаблюдения.

Источник: Нацполиция

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