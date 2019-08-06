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Факти / Надзвичайні події

У лікарні Одеської області підірвали гранату – є загиблі

У лікарні Одеської області чоловік підірвав гранату. У результаті чого загинув підривник і жінка.

У лікарні Одеської області підірвали гранату – є загиблі

У харчоблоці Роздільнянської центральної районної лікарні Одеської області прогримів вибух. Там чоловік підірвав гранату, у результаті чого загинув сам. Також від отриманих травм померла жінка. Інших постраждалих немає.

Співробітники поліції з’ясували, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні прийшов співмешканець. Він, швидше за все, і приніс з собою вибухонебезпечні предмети. Жінка перебувала одна в окремій будівлі. Після того, як він зачинив двері і пролунав вибух.

На місце події терміново приїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вони оточили будівлю, евакуювали людей і чекали приїзду вибухотехніків.

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Було дві гранати. РГД-5, яка була приведена у дію, але не вибухнула, і Ф-1, яка спрацювала.

Подія кваліфікована за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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У лікарні Одеської області підірвали гранату – є загиблі / 3 фотографии

До речі, у селищі Смига (Рівненська область) двоє дітей 11 і 13 років загинули від вибуху у будинку дідуся.

Джерело: Нацполіція

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