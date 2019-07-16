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Факты / Происшествия

Взрыв газа разрушил дом под Киевом, есть погибший

В одном из сел Киевской области в результате взрыва газовоздушной смеси разрушен частный дом.

Вибух газу зруйнував будинок під Києвом

Взрыв газа произошел в 14.50 в частном жилом доме в селе Сеньковка Бориспольского района.

Дом превратилась в груду мусора.

В результате взрыва погиб один человек.

Другие подробности трагедии пока неизвестны.

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Взрыв газа разрушил дом под Киевом, есть погибший / 2 фотографии

Напомним, в январе в Полтавской области в одной из квартир двухэтажного дома произошел взрыв. Ее хозяин погиб на месте.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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