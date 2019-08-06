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Факти / Надзвичайні події

У зоні ООС загинули четверо військових

З початку доби 6 серпня четверо бійців ООС загинули у результаті обстрілу бойовиків.

У зоні ООС загинули четверо військових

6 серпня в районі проведення ООС бойовики здійснили два провокаційних обстріли, у результаті яких загинули четверо українських військових.

– У результаті ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям, – повідомив полковник Дмитро Гуцуляк.

О 00.45 неподалік села Богданівка почався обстріл, який тривав майже годину. Бойовики застосовували гранатомети, озброєння БМП, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Читайте: На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети

О 10.20 терористи використали РПГ для обстрілу позицій українських військових поблизу Павлополя.

Обставини загибелі бійців ООС не уточнюються.

До слова, голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що війну на Донбасі неможливо припинити, ухвалюючи законопроекти.

Джерело: Міноборони

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