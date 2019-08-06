З початку доби 6 серпня четверо бійців ООС загинули у результаті обстрілу бойовиків.

6 серпня в районі проведення ООС бойовики здійснили два провокаційних обстріли, у результаті яких загинули четверо українських військових.

– У результаті ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям, – повідомив полковник Дмитро Гуцуляк.

О 00.45 неподалік села Богданівка почався обстріл, який тривав майже годину. Бойовики застосовували гранатомети, озброєння БМП, стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

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О 10.20 терористи використали РПГ для обстрілу позицій українських військових поблизу Павлополя.

Обставини загибелі бійців ООС не уточнюються.

До слова, голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що війну на Донбасі неможливо припинити, ухвалюючи законопроекти.