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Факты / Украина

Прекратить войну на Донбассе невозможно лишь законами – Разумков

Решить вопрос прекращения войны на Донбассе и деоккупации Крыма не получится одними лишь законами.

Прекратить войну на Донбассе невозможно лишь законами – Разумков

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе не удастся прекратить, принимая проекты законов. То же касается и деоккупации Крыма.

По его словам, предоставление особого статуса Донбасса действительно должно обсуждаться в Верховной Раде, но завершение войны не является вопросом законов.

Он добавил, что для завершения войны на Донбассе должно быть желание, и у Украины оно есть, но его не видят у всех участников процесса.

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– Здесь больше вопрос дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой, – сказал Разумков.

Председатель партии Слуга народа считает, что выполнение указанного комплекса задач позволит быстрее вернуть оккупированные территории.

К слову, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия продолжает войну на Донбассе в попытках ослабить Украину.

Источник: Коммерсант

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