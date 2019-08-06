В Ливии в аэропорту Мисрата обстреляли самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, который перевозил гуманитарный груз.
Украинский самолет, перевозивший гуманитарный груз, обстреляли сразу по прибытию в аэропорт Мисрата в Ливии.
Всего было выпущено несколько снарядов, первый из них попал в правое крыло и спровоцировал возгорание. В результате была уничтожена хвостовая часть самолета. Члены экипажа успели эвакуироваться. В результате атаки из восьми человек пострадал оператор экипажа, также были уничтожены документы штурмана.
На данный момент они ожидают возвращения в Украину.
Самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс выполнял рейс из Анкары в Мисурату в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста.
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Директор компании Елена Малахова Скайавиатранс сообщила, что один дрон обстреливал украинский самолет, второй беспилотник проводил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после происшествия фото и видео атаки были опубликованы на сайтах российских СМИ.
– Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии, — сказала Малахова.
По оценке компании, стоимость повреждения самолета составляет по меньшей мере $2,5 млн.
К слову, в оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения.
Источник: Аfrigatenews