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Факты / Происшествия

В аэропорту Ливии дрон обстрелял украинский самолет с гуманитаркой

В Ливии в аэропорту Мисрата обстреляли самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, который перевозил гуманитарный груз.

В аэропорту Ливии дрон обстрелял украинский самолет с гуманитаркой

Украинский самолет, перевозивший гуманитарный груз, обстреляли сразу по прибытию в аэропорт Мисрата в Ливии.

Всего было выпущено несколько снарядов, первый из них попал в правое крыло и спровоцировал возгорание. В результате была уничтожена хвостовая часть самолета. Члены экипажа успели эвакуироваться. В результате атаки из восьми человек пострадал оператор экипажа, также были уничтожены документы штурмана.

На данный момент они ожидают возвращения в Украину.

Самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс выполнял рейс из Анкары в Мисурату в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста.

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Директор компании Елена Малахова Скайавиатранс сообщила, что один дрон обстреливал украинский самолет, второй беспилотник проводил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после происшествия фото и видео атаки были опубликованы на сайтах российских СМИ.

– Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии, — сказала Малахова.

По оценке компании, стоимость повреждения самолета составляет по меньшей мере $2,5 млн.

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В аэропорту Ливии дрон обстрелял украинский самолет с гуманитаркой / 5 фотографий

К слову, в оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения.

Источник: Аfrigatenews

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