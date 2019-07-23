В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения.

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для обстрелов и уничтожения видеокамер наблюдения Специальной мониторинговой группы ОБСЕ, которые установлены на линии разграничения.

– Камеры наблюдения СММ ОБСЕ установлены в соответствии с Минской договоренностями на отдельных участках линии разграничения. Это будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежения ими международными договоренностями , – сообщает командование ООС.

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Установленные СММ ОБСЕ онлайн-видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео-фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

– С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций ЗСУ, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, – подчеркнули в штабе.

Напомним, на Донбассе с полуночи 21 июля стартовало новое перемирие, во время которого впервые запрещается “любое ведение огня”.