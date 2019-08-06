У Лівії в аеропорту Місурати обстріляли літак ІЛ-76ТД української компанії Скайавіатранс, який перевозив гуманітарний вантаж.

Український літак, що перевозив гуманітарний вантаж, обстріляли відразу після прибуття в аеропорт міста Місурата у Лівії.

Всього було випущено кілька снарядів, перший з них потрапив у праве крило і спровокував спалах. У результаті була знищена хвостова частина літака. Члени екіпажу встигли евакуюватися. У результаті атаки з восьми осіб постраждав оператор екіпажу, також були знищені документи штурмана.

На даний момент вони чекають повернення в Україну.

Літак ІЛ-76ТД української компанії Скайавіатранс виконував рейс з Анкари у Місурат у рамках співпраці з Міжнародною організацією Червоного Хреста.

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Директор компанії Олена Малахова Скайавіатранс повідомила, що один дрон обстрілював український літак, другий безпілотник вів фото- і відеофіксацію. Через 40 хвилин після цього фото і відео атаки були опубліковані на сайтах російських ЗМІ.

– Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії, – сказала Малахова.

За оцінкою компанії, вартість пошкоджень літака становить щонайменше $2,5 млн.



















В аеропорту Лівії дрон обстріляв український літак з гуманітаркою / 5 фотографий

До речі, у окупований Донецьк прибули російські снайпери для знищення відеокамер СММ ОБСЄ на лінії розмежування.

Джерело: Аfrigatenews