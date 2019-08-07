PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Все в дыму: в Киеве возле метро Дарница горят магазины

На Дарнице возле метро произошел пожар. Горит крыша павильонов крытого рынка.

Все в дыму: в Киеве возле метро Дарница горят магазины

Возле метро Дарница произошел пожар. По предварительным данным, горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка, где продают зоотовары.

Площадь пожара – 100 кв. м.

На видео и фото видно, что все в дыму.

Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет. Что именно стало причиной возгорания – не известно. На месте работают бойцы ГСЧС и полиция.

Читайте: В больнице Одесской области взорвали гранату – есть погибшие

  • image
  • image
Все в дыму: в Киеве возле метро Дарница горят магазины / 2 фотографии

К слову, в Киевской области в результате пожара в доме погибли двое детей.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка