На Дарнице возле метро произошел пожар. Горит крыша павильонов крытого рынка.

Возле метро Дарница произошел пожар. По предварительным данным, горит кровля над четырьмя павильонами крытого рынка, где продают зоотовары.

Площадь пожара – 100 кв. м.

На видео и фото видно, что все в дыму.

Об этом сообщает корреспондент Фактов ICTV.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет. Что именно стало причиной возгорания – не известно. На месте работают бойцы ГСЧС и полиция.

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Все в дыму: в Киеве возле метро Дарница горят магазины / 2 фотографии

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