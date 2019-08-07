На Дарниці біля метро сталася пожежа. Горить покрівля павільйонів критого ринку.

Біля метро Дарниця сталася пожежа. За попередніми даними, горить покрівля над чотирма павільйонами критого ринку, де продаються зоотовари. На відео і фото видно, що все у диму.

Площа пожежі – 100 кв. м.

Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.

У прес-службі ДСНС повідомили, що жертв і постраждалих немає. На місці працюють бійці ДСНС та поліція. Що саме стало причиною загоряння – поки не відомо.

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Все у диму: у Києві біля метро Дарниця палають магазини / 2 фотографии

До речі, у Київській області внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.