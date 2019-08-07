На Дарниці біля метро сталася пожежа. Горить покрівля павільйонів критого ринку.
Біля метро Дарниця сталася пожежа. За попередніми даними, горить покрівля над чотирма павільйонами критого ринку, де продаються зоотовари. На відео і фото видно, що все у диму.
Площа пожежі – 100 кв. м.
Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV.
У прес-службі ДСНС повідомили, що жертв і постраждалих немає. На місці працюють бійці ДСНС та поліція. Що саме стало причиною загоряння – поки не відомо.
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До речі, у Київській області внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.
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