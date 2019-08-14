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Украинку осудили в США на 20 лет за порноролики с двухлетней дочерью

Суд в США приговорил украинку к 20 годам тюрьмы за порноролики с двухлетней дочерью, которые она посылала своему американскому бойфренду.

Суд

Суд над киевлянкой Еленой Каличенко, которой на момент преступления было 27 лет, длился несколько лет.

50-летний бойфренд женщины – риелтор Джозеф Валерио – щедро платил за порноролики с двухлетней девочкой.

В частности, $8 тыс. она получила за два десятка коротких клипов и еще $12 тыс. – за диск с откровенным видео ребенка.

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Именно этот диск женщина послала по почте, но он попал в руки ФБР.

Валерио арестовали и приговорили к 60 годам, а украинку выманили в США под предлогом дачи показаний против мужчины и задержали, как только она вышла из самолета в Нью-Йорке.

Каличенко осудили на 20 лет с последующей депортацией в Украину.

К слову, в Киеве задержали гражданина Молдовы, который развращал малолетних девочек и снимал их.

 

Источник: 112 Украина

Фото: Dreamstime

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