PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Українку засудили у США на 20 років за порноролики з дворічною донькою

Суд у США засудив українку до 20 років в’язниці за порноролики з дворічною донькою, які вона надсилала своєму американському бойфренду.

Суд

Суд над киянкою Оленою Каліченко, якій на момент злочину було 27 років, тривав кілька років.

50-річний бойфренд жінки – рієлтор Джозеф Валеріо – щедро платив за порноролики з дворічною дівчинкою.

Зокрема, $8 тис. вона отримала за два десятки коротких кліпів та ще $12 тис. – за диск з відвертим відео дитини.

Читайте: Пропонував €500 за секс: в Києві чоловік знімав дитяче порно

Саме цей диск жінка послала поштою, але він потрапив до рук ФБР.

Валеріо заарештували та засудили до 60 років, а українку виманили до США під приводом свідчення проти чоловіка і затримали, коли вона вийшла з літака в Нью-Йорку.

Каліченко засудили на 20 років з подальшою депортацією в Україну.

До слова, у Києві затримали громадянина Молдови, який розбещував малолітніх дівчат і знімав їх.

Джерело: 112 Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом усього світу
9-річний Артурчик потребує допомоги: у хлопчика хвороба спастики
Як зібрати дитину в 5 клас: що знадобиться п’ятикласнику
Скандал в школі плавання Луцька: тренера звільнили – не там готував спортсменів
Ланч-бокс для школяра: прості ідеї для корисного перекусу
Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії
Змушують чистити унітази зубними щітками: в притулку на Закарпатті знущаються на дітьми
США готові продати Україні більше Javelin – Тейлор
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка