Валерий Кирсанов, который корректировал огонь по мирным жителям Мариуполя, вышел на свободу.

18 июня 2019 боевика Валерия Кирсанова приговорили к девяти годам тюрьмы, однако благодаря закону Савченко 15 августа он вышел на свободу.

Он корректировал огонь по микрорайону Восточный в Мариуполе и несет ответственность за смерть 30 мирных жителей и ранения еще 117 человек.

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– И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа воров в законе и лидеров преступных организаций, – написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Он добавил, что все несут ответственность за этот закон и напомнил, что правоохранители выступали против его принятия.

К слову, украинку, которая снимала порноролики с двухлетней дочерью, приговорили к 20 годам заключения.

Источник: Вячеслав Аброськин