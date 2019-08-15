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Корректировщик огня по Мариуполю вышел на свободу по закону Савченко

Валерий Кирсанов, который корректировал огонь по мирным жителям Мариуполя, вышел на свободу.

Корректировщик огня по Мариуполю вышел на свободу по закону Савченко

18 июня 2019 боевика Валерия Кирсанова приговорили к девяти годам тюрьмы, однако благодаря закону Савченко 15 августа он вышел на свободу.

Он корректировал огонь по микрорайону Восточный в Мариуполе и несет ответственность за смерть 30 мирных жителей и ранения еще 117 человек.

Смотрите видео: По закону Савченко на свободу вышел корректировщик обстрелов Мариуполя

– И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа воров в законе и лидеров преступных организаций, – написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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Он добавил, что все несут ответственность за этот закон и напомнил, что правоохранители выступали против его принятия.

К слову, украинку, которая снимала порноролики с двухлетней дочерью, приговорили к 20 годам заключения.

Источник: Вячеслав Аброськин

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