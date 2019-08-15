Валерій Кірсанов, який коригував вогонь по мирних жителях Маріуполя, вийшов на свободу.

18 червня 2019 року бойовика Валерія Кірсанова засудили до дев’яти років ув’язнення, проте завдяки закону Савченко 15 серпня він вийшов на свободу.

Він коригував вогонь по мікрорайону Східний у Маріуполі і несе відповідальність за смерть 30 мирних жителів і поранення іще 117 осіб.

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– І кричати вже запізно, кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група злодіїв в законі та лідерів злочинних організацій, – написав перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

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Він додав, що усі відповідальні за цей закон і нагадав, що правоохоронці виступали проти його ухвалення.

До слова, українку, яка знімала порноролики з дворічною донькою, засудили до 20 років ув’язнення.

Джерело: В’ячеслав Аброськін