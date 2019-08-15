PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Коригувальник вогню по Маріуполю вийшов на волю за законом Савченко

Валерій Кірсанов, який коригував вогонь по мирних жителях Маріуполя, вийшов на свободу.

Коригувальник вогню по Маріуполю вийшов на волю за законом Савченко

18 червня 2019 року бойовика Валерія Кірсанова засудили до дев’яти років ув’язнення, проте завдяки закону Савченко 15 серпня він вийшов на свободу.

Він коригував вогонь по мікрорайону Східний у Маріуполі і несе відповідальність за смерть 30 мирних жителів і поранення іще 117 осіб.

Дивіться відео: За законом Савченко на волю вийшов коригувальник обстрілів Маріуполя

– І кричати вже запізно, кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група злодіїв в законі та лідерів злочинних організацій, – написав перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Читайте: Вбивцю Діани Хріненко затримали у Польщі: подробиці трагедії

Він додав, що усі відповідальні за цей закон і нагадав, що правоохоронці виступали проти його ухвалення.

До слова, українку, яка знімала порноролики з дворічною донькою, засудили до 20 років ув’язнення.

Джерело: В’ячеслав Аброськін

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Знайдена мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі під Чернівцями
Прийшов сам на ставок: на Одещині чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика
За добу в Україні зґвалтували п’ятеро дітей
На Луганщині батько намагався згвалтувати 5-річну доньку
В Умані чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
Закон Даші: українці підписують петицію за хімічну кастрацію педофілів
Роздяг, задушив і кинув у яму: підозрюваний розповів, як убив Дарину Лук’яненко
У Дніпропетровській області підліток вистрілив у голову 8-річному братові
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка