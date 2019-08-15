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Убийцу Дианы Хриненко задержали в Польше: подробности трагедии

24 августа жестоко убили 17-летнюю Диану Хриненко. Подозреваемого в преступлении удалось задержать только через год. Подробности этой трагедии – далее в материале.

Убийцу Дианы Хриненко задержали в Польше: подробности трагедии

14 августа задержали подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко. Сейчас суд избирает ему меру пресечения.

Убийство Дианы Хриненко

Трагедия произошла 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области. 17-летняя Диана ночью возвращалась домой с дискотеки. Она разговаривала по телефону с парнем. До дома оставалось каких-то 300 метров, когда на девушку напали.

Она громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, так как она в опасности. Затем связь с ней прервалась. Родители сразу бросились на помощь своему ребенку, но, кроме следов крови, ничего не нашли.

Поиски девушки продолжались до марта 2019 года – тогда нашли останки пропавшей.

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Поиски убийцы

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Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко. Он долгое время скрывался в Познане, где его, благодаря совместным усилиям Нацполиции Украины и полиции Польши, задержали.

– Мы собрали достаточную доказательную базу о его причастности к убийству Дианы Хриненко, но впереди еще много работы, — сообщает замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сегодня полицейские доставили злоумышленника в суд для рассмотрения и избрания подозреваемому меры пресечения.

К слову, 19 июня в селе Ивановка Одесской области нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую жестоко убили.

Источник: Нацполиция

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