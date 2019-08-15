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Убийство Дианы Хриненко: суд арестовал подозреваемого

В Кировоградской области суд избрал меру пресечения в виде содержание под стражей без права внесения залога подозреваемому в убийстве Дианы Хриненко.

Убийство Дианы Хриненко: суд арестовал подозреваемого

15 августа, в Ленинском районном суде Кропивницкого рассматривался вопрос избрания меры пресечения 28-летнему жителю Кировоградской области. Молодого человека подозревают в совершении убийства несовершеннолетней Дианы Хриненко.

Она проживала в с. Субботцы Знаменского района Кировоградщины.

Трагедия произошла 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области. 17-летняя Диана ночью возвращалась домой с дискотеки. Она разговаривала по телефону с парнем. До дома оставалось каких-то 300 метров, когда на девушку напали.

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По результатам рассмотрения ходатайства следователей суд избрал в отношении подозреваемого мужчину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

К слову, 19 июня в селе Ивановка Одесской области нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую жестоко убили.

Источник: Нацполиция

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