В кіровоградській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному у вбивстві Діани Хріненко.

15 серпня, у Ленінському районному суді Кропивницького розглядалося питання обрання запобіжного заходу 28-річному мешканцю Кіровоградської області. Молодика підозрюють у вчиненні вбивства неповнолітньої Діани Хріненко.

Вона проживала у с. Суботці Знам’янського району Кіровоградщини.

Трагедія сталася 24 серпня 2018 року у селі Суботці Знам’янського району Кіровоградської області. 17-річна Діана вночі поверталася додому з дискотеки. Вона розмовляла по телефону з хлопцем. До будинку залишалося якихось 300 метрів, коли на дівчину напали.

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За результатами розгляду клопотання слідчих суд обрав стосовно підозрюваного чоловіка міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави.

До речі, 19 червня в селі Іванівка Одеської області знайшли тіло 11-річної Дарини Лук’яненко, яку жорстоко вбили.