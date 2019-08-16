В сессионном зале Одесского облсовета снова вспыхнула драка между депутатами.
16 августа в Одесском областном совете неспокойно, там время от времени возникают потасовки между депутатами.
Очередная драка вспыхнула во время перерыва облсовета. Подрались депутат от Оппозиционного блока Роман Сеник и руководитель Службы автомобильных дорог Одесской области Олег Варивода.
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Соответствующее видео было опубликовано в сети.
Депутаты стояли и спокойно разговаривали, в какой-то момент в ход пошли кулаки.
Напомним, что 16 августа в Одессе заседание облсовета началось с потасовок. А под зданием проходит сразу несколько акций протеста.
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