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В ход пошли кулаки: в Одесском облсовете снова подрались депутаты

В сессионном зале Одесского облсовета снова вспыхнула драка между депутатами.

В ход пошли кулаки: в Одесском облсовете снова подрались депутаты

16 августа в Одесском областном совете неспокойно, там время от времени возникают потасовки между депутатами.

Очередная драка вспыхнула во время перерыва облсовета. Подрались депутат от Оппозиционного блока Роман Сеник и руководитель Службы автомобильных дорог Одесской области Олег Варивода.

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Соответствующее видео было опубликовано в сети.

Депутаты стояли и спокойно разговаривали, в какой-то момент в ход пошли кулаки.

Напомним, что 16 августа в Одессе заседание облсовета началось с потасовок. А под зданием проходит сразу несколько акций протеста.

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