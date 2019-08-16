У сесійній залі Одеської облради знову спалахнула бійка між депутатами.

16 серпня в Одеській обласній раді неспокійно, там час від часу виникають бійки між депутатами.

Чергова сутичка сталася під час перерви облради. Побилися депутат від Опозиційного блоку Роман Сеник і керівник Служби автомобільних доріг Одеської області Олег Варивода.

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Відповідне відео було опубліковано у мережі.

Депутати стояли спокійно розмовляли і в якийсь момент у хід пішли кулаки.

Нагадаємо, що 16 серпня в Одесі засідання облради почалося з бійки. А під будівлею проходить відразу кілька акцій протесту.