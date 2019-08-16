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Факты / Украина

Драка депутатов и гроб под дверями: потасовка в Одесском облсовете

В Одессе заседание облсовета началось с потасовок. А под зданием проходит сразу несколько акций протеста.

Драка депутатов и гроб под дверями: потасовка в Одесском облсовете

Заседание Одесского облсовета, на котором должны выбрать нового председателя собрания — вместо уходящего в Раду Анатолия Урбанского, началось со скандала. Там подрались депутаты.

Конфликт возник на почве обвинений депутатов из фракций БПП и Оппоблок чуть ли не в заговоре. Депутат и заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинський призвал блокировать трибуну. Его поддержали другие депутаты.

В результате сломали микрофон Урбанского и отобрали карту.

Пытаются восстановить сессию, однако потасовка переросла в настоящую драку.  В зал зашла полиция. Объявлен перерыв.

Осторожно – нецензурная лексика!

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Также под  облсоветом проходит несколько акций протеста.

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Активисты принесли к главному входу гроб с погребальными венками, на которых написаны названия трасс: Одесса-Киев, Одесса-Николаев.

Еще одна акция проходит против возможного избрания председателем Одесского областного совета Виталия Саутенкова (фракция Оппозиционный блок). Он известен своей пророссийской позицией и не может возглавлять областной совет. Возле здания собрались представители разных проукраинских организаций, журналисты, работники сферы культуры и др. Собравшиеся держат плакаты “Нет сепаратизму”, “Нет ОНР” и другие.

К слову, Факты ICTV писали, почему депутаты машут кулаками и как с этим бороться.

Фото: Пушкинская

Источник: Думская

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