Стали известны имена людей, которых госпитализировали после пожара в одесской гостинице Токио Стар.

Двое из десяти пострадавших в результате пожара в гостинице Токио Стар отказались от госпитализации.

Известно, что желание ехать домой изъявил гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения и гражданин Сьерра-Леоне, имя которого не называют.

В больницах все еще остаются:

Виктория Козлова (1994 года рождения);

Сергей Васильев (1999 года рождения);

Николай Долгий (1981 года рождения);

Елена Хомич (1996 года рождения);

Екатерина Русских (2009 года рождения);

Павел Узевский (41 год);

Владимир Тепура (22 года).

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Пострадавшие, состояние которых оценивалось как тяжелое, пошли на поправку.

К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что пострадавшим от пожара в Токио Стар предоставят всю необходимую помощь.