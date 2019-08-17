Стали известны имена людей, которых госпитализировали после пожара в одесской гостинице Токио Стар.
Двое из десяти пострадавших в результате пожара в гостинице Токио Стар отказались от госпитализации.
Известно, что желание ехать домой изъявил гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения и гражданин Сьерра-Леоне, имя которого не называют.
В больницах все еще остаются:
- Виктория Козлова (1994 года рождения);
- Сергей Васильев (1999 года рождения);
- Николай Долгий (1981 года рождения);
- Елена Хомич (1996 года рождения);
- Екатерина Русских (2009 года рождения);
- Павел Узевский (41 год);
- Владимир Тепура (22 года).
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Пострадавшие, состояние которых оценивалось как тяжелое, пошли на поправку.
К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал, что пострадавшим от пожара в Токио Стар предоставят всю необходимую помощь.