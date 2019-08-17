Стали відомі імена людей, яких госпіталізували після пожежі в одеському готелі Токіо Стар.
Двоє з десяти постраждалих у результаті пожежі в готелі Токіо Стар відмовилися від госпіталізації.
Відомо, що бажання їхати додому виявив громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження і громадянин Сьєрра-Леоне, ім’я якого не називають.
У лікарнях все ще залишаються:
- Вікторія Козлова (1994 року народження);
- Сергій Васильєв (1999 року народження);
- Микола Довгий (1981 року народження);
- Олена Хомич (1996 року народження);
- Катерина Руських (2009 року народження);
- Павло Узевський (41 рік);
- Володимир Тепура (22 роки).
Читайте: Пожежа в Одесі: все що відомо про загиблих, готель Токіо Стар і Вадима Чорного
Постраждалі, стан яких оцінювався як тяжкий, пішли на поправку.
До слова, мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що постраждалим від пожежі в Токіо Стар нададуть всю необхідну допомогу.