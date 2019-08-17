Стали відомі імена людей, яких госпіталізували після пожежі в одеському готелі Токіо Стар.

Двоє з десяти постраждалих у результаті пожежі в готелі Токіо Стар відмовилися від госпіталізації.

Відомо, що бажання їхати додому виявив громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження і громадянин Сьєрра-Леоне, ім’я якого не називають.

У лікарнях все ще залишаються:

Вікторія Козлова (1994 року народження);

Сергій Васильєв (1999 року народження);

Микола Довгий (1981 року народження);

Олена Хомич (1996 року народження);

Катерина Руських (2009 року народження);

Павло Узевський (41 рік);

Володимир Тепура (22 роки).

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Постраждалі, стан яких оцінювався як тяжкий, пішли на поправку.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що постраждалим від пожежі в Токіо Стар нададуть всю необхідну допомогу.