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Названо імена постраждалих від пожежі у Токіо Стар (СПИСОК)

Стали відомі імена людей, яких госпіталізували після пожежі в одеському готелі Токіо Стар.

Токіо Стар

Двоє з десяти постраждалих у результаті пожежі в готелі Токіо Стар відмовилися від госпіталізації.

Відомо, що бажання їхати додому виявив громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження і громадянин Сьєрра-Леоне, ім’я якого не називають.

У лікарнях все ще залишаються:

  • Вікторія Козлова (1994 року народження);
  • Сергій Васильєв (1999 року народження);
  • Микола Довгий (1981 року народження);
  • Олена Хомич (1996 року народження);
  • Катерина Руських (2009 року народження);
  • Павло Узевський (41 рік);
  • Володимир Тепура (22 роки).

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Постраждалі, стан яких оцінювався як тяжкий, пішли на поправку.

До слова, мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що постраждалим від пожежі в Токіо Стар нададуть всю необхідну допомогу.

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