В ночь на 17 августа в одесской гостинице Токио Стар произошел пожар, который унес жизни девяти людей. Факты ICTV собрали самую важную информацию о происшествии.

Что случилось

В ночь на 17 августа на втором этаже гостиницы Токио Стар начался пожар. На тот момент в здании находились около 200 человек, эвакуировали 136 человек.

10 человек серьезно пострадали во время пожара, шестеро из них попали в реанимацию. Известно, что в результате пожара погибли как минимум девять человек, их личности устанавливаются.

В связи с трагедией в Одесской области объявили траур.

До пожара Токио Стар не отличался комфортными условиями для пребывания. В номерах не было окон, а их размер составлял всего 4,8 квадратных метра.

Кто владеет Токио Стар

Владельцем отеля Токио Стар является бизнесмен Вадим Черный. В его собственности также находится здание бывшего ресторана Киев, парковка на Греческой площади и гостиница Звезда.

С 1998 по 2002 год занимал должность мэра Одессы. За время пребывания на посту Черный полностью ликвидировал местный горисполком.

Он также является советником мэра по борьбе с коррупцией.

После трагедии бизнесмен заявил, что готов понести ответственность за пожар в Одессе, однако добавил, что во время происшествия сработала сигнализация, вся необходимая техника была исправна.

Тем не менее, мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что все объекты во владении Черного проверят на наличие нарушений техники пожарной безопасности.

Реакция власти

Власти Одессы предоставили пострадавшим от пожара в гостинице Токио Стар временное жилье и обеспечили их бесплатным питанием.

Известно, что 66 человек разместили в лицее Олимпиец, еще 61 – в спальном корпусе пятого интерната, а 20 человек приютил местный житель.

Пострадавшим пообещали предоставлять все необходимые вещи и медикаменты. Одесская ОГА также обратилась в миграционную службу, чтобы она помогла идентифицировать иностранцев, которые пребывали в Токио Стар.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести в Одессе и области масштабную проверку мест отдыха. В первою очередь будут проверять санатории и гостиницы.

Также на пожар в Одессе отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что виновники трагедии обязательно предстанут перед законом.

– Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни, – сказал Зеленский.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

ГБР подозревает, что к трагедии могло привести ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

И.о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова также готовит обращение в СНБО с просьбой изменить законодательство, чтобы нельзя было отказывать в проверке пожарной безопасности на объектах.

Какие есть версии

Сейчас полиция рассматривает четыре версии пожара в Токио Стар:

убийство с последующим поджогом с целью скрыть преступление;

неосторожное использование огня постояльцами;

нарушение правил пожарной безопасности;

возгорание проводки в щитовой.

Сейчас приоритетной является последняя версия, однако идет проверка по всем направлениям.

Следователи считают, что именно щитовая послужила основным очагом возгорания.

К слову, в соцсетях опубликовали фотографии гостиницы Токио Стар, сделанные с помощью дрона.