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Факты / Украина

Пострадавшим от пожара в Токио Стар окажут всю необходимую помощь – Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил обеспечить людей, которые пострадали от пожара в гостинице Токио Стар, всем необходимым на ближайшее время.

Пострадавшим от пожара в Токио Стар окажут всю необходимую помощь – Труханов

Людей, которые остались без одежды и денег из-за пожара в гостинице Токио Стар, обеспечат бесплатным питанием и найдут им место для ночлега.

Так, 61 пострадавшего разметили в спальном корпусе пятого интерната.

– Будем выяснять все их потребности и предоставлять их. Также обеспечим медикаментами всех, кто находится в лечебных заведениях города, – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Кроме того, более 20 человек, которые пострадали от пожара в Одессе, приютил у себя местный житель Виталий Донкоглов, который управляет несколькими ОСМД.

В основном он предоставил жилье женщинам и детям, организовал им горячее питание.

К слову, сейчас правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара в Токио Стар.

Источник: Odessa Online

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