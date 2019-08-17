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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе: некоторые пострадавшие в отеле Токио Стар в тяжелом состоянии

Всего из гостиницы Токио Стар были эвакуированы около 150 человек.

Пожар в Одессе: некоторые пострадавшие в отеле Токио Стар в тяжелом состоянии

В результате пожара в гостинице Токио Стар в Одессе некоторые из 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Потушить пожар было сложно из-за быстрого распространения огня, большого количества комнат, некоторые из которых были даже без окон.

Представители ГСЧС во время брифинга сообщили, что отель Токио Стар был переоборудован из бывшего трамвайного депо и состоял из двух этажей. Он должен был пройти проверку в июле 2019 года.

Но владелец изменил форму собственности, поэтому работник ГСЧС не был допущен в отель.

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Всего в отеле было около 200 человек. С первого этажа эвакуировали 64 человека, со второго – 72.

Спасателям удалось спасти семь человек, которых сразу передали медикам.

Впоследствии еще четыре человека обратились в медицинские учреждения самостоятельно. Тела восьми человек спасатели нашли в отеле.

Напомним, 17 августа ночью произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе.

Фото: Нацполиция

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