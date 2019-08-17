Всього з готелю Токіо Стар було евакуйовано близько 150 осіб.

В результаті пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі деякі з 10 постраждалих перебувають у тяжкому стані в лікарні.

Загасити пожежу було складно через швидке поширення вогню, велику кількістю кімнат, деякі з яких були навіть без вікон.

Представники ДСНС під час брифінгу повідомили, що готель Токіо Стар був переобладнаний з колишнього трамвайного депо і складався з двох поверхів. Він повинен був пройти перевірку у липні 2019 року.

Але власник змінив форму власності, тому працівник ДСНС не був допущений до готелю.

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Загалом в готелі було близько 200 осіб. З першого поверху евакуйовали 64 особи, з другого – 72.

Рятувальникам вдалося врятувати семеро людей, яких одразу передали медикам.

Згодом ще четверо людей звернулися до медичних закладів самостійно. Тіла восьми людей рятувальники знайшли в готелі.

Нагадаємо, 17 серпня вночі сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі.