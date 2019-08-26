В Борисполе Киевской области в доме произошел взрыв, предположительно, бытового газа. В результате пострадал один человек.

На Киевщине в Борисполе 26 августа в 10.31 по улице М. Калмыкова 8, в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ, вследствие этого пострадал один человек.

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Как отмечают спасатели, горения не наблюдается, разрушения строительных конструкций не произошло.

Напомним, в ночь на 26 августа около 1.30 неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания Мостобуда.