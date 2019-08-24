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Факты / Происшествия

На Ивано-Франковщине взорвалась граната – есть погибшие

В Ивано-Франковской области в селе Микитинцы произошел взрыв.

На Ивано-Франковщине взорвалась граната – есть погибшие

В результате взрыва в селе Микитинцы Ивано-Франковской области погибли два человека – мужчина и женщина.

Известно, что ранее судимый мужчина во время ссоры с женой вытащил гранату и привел ее в действие.

На месте работает полиция и экстренные службы.

Читайте: Предупреждение для бизнесмена: в Броварах женщина с трехлетним ребенком наткнулась на боевую гранату

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе нетрезвый мужчина бросил гранату из окна девятого этажа.

Источник: Galka.IF.UA

Фото: Galka.IF.UA

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