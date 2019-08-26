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Факты / Происшествия

В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда

В фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской 5, неизвестный выстрелил из гранатомета.

В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда

В центре Киева примерно в 1.30 прогремел мощный взрыв. Неизвестные лица выстрелили из гранатомета в здание ОАО Мостобуд, которая расположена по улице улице Паньковской, 5.

Рядом с домом был обнаружен отстрелянный тубус от гранатомета. Вероятно стреляли из РПГ-7. В здании, кроме ОАО Мостобуда, расположены офисы других компаний.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. Взрыв был настолько сильный, что звук было слышно не только в соседних домах, но и по всему району.

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В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда / 3 фотографии

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе нетрезвый мужчина бросил гранату из окна девятого этажа.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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