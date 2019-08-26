В фасад здания Мостобуда, на улице Паньковской 5, неизвестный выстрелил из гранатомета.
В центре Киева примерно в 1.30 прогремел мощный взрыв. Неизвестные лица выстрелили из гранатомета в здание ОАО Мостобуд, которая расположена по улице улице Паньковской, 5.
Рядом с домом был обнаружен отстрелянный тубус от гранатомета. Вероятно стреляли из РПГ-7. В здании, кроме ОАО Мостобуда, расположены офисы других компаний.
Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. Взрыв был настолько сильный, что звук было слышно не только в соседних домах, но и по всему району.
Читайте: На Ивано-Франковщине взорвалась граната – есть погибшие
В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостобуда / 3 фотографии
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Факты ICTV писали о том, что в Одессе нетрезвый мужчина бросил гранату из окна девятого этажа.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+