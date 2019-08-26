У Борисполі Київської області у будинку стався вибух, попередньо, побутового газу. Внаслідок цього постраждала одна особа.

На Київщині у Борисполі 26 серпня о 10.31 по вулиці М. Калмикова 8, в двохповерховому багатоквартирному будинку стався вибух.

За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ, внаслідок цього постраждала одна особа.

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Як зазначають рятувальники, горіння не спостерігається, руйнування будівельних конструкцій не відбулося.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня близько 1.30 невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі Мостобуду.