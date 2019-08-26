PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Борисполі стався вибух у житловому будинку

У Борисполі Київської області у будинку стався вибух, попередньо, побутового газу. Внаслідок цього постраждала одна особа.

У Борисполі стався вибух у житловому будинку

На Київщині у Борисполі 26 серпня о 10.31 по  вулиці М. Калмикова 8, в двохповерховому багатоквартирному будинку стався вибух.

За попередньою інформацією, вибухнув побутовий газ, внаслідок цього постраждала одна особа.

Читайте: На Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

Як зазначають рятувальники, горіння не спостерігається, руйнування будівельних конструкцій не відбулося.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня близько 1.30 невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі Мостобуду.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі
Що сталося під Архангельськом: США на Радбезі ООН вимагали від РФ звіт
РФ намагається приховати докази вибуху під Северодвінськом – WSJ
Вибух ракети на полігоні в РФ: радіаційна хмара накрила частину України
Вибух на весіллі у Кабулі: 63 загиблих, понад 180 постраждалих
У Франції на піротехнічному шоу стався вибух – дев’ять постраждалих
Радіація в Одесі: чи можливе підвищення через вибух під Архангельськом
Це не Чорнобиль, але наслідки будуть страшнішими. Реакція експертів США на вибух під Сєверодвинськом
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка