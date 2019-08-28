ГСЧС продолжает поисково-спасательные операции для спасения людей, которые могут находиться под завалами дома в Дрогобыче.

По оперативным данным ГСЧС, под завалами дома в Дрогобыче могут находиться еще пять человек. Спасатели проводят операцию по их спасению.

Всех жителей дома эвакуировали, им оказывают необходимую психологическую помощь. Решается вопрос о предоставлении им жилья.

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Пострадавшие граждане могут обратиться за помощью на горячую линию по телефону (032) 442-13-27.

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Также сотрудники ГСЧС выяснили, что версия о взрыве газа в доме в настоящее время является маловероятной.

Причину разрушения здания установят в рамках уголовного производства, которое открыли по ч. 3 ст. 270-1 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).

Напомним, в городе Дрогобыч в жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.