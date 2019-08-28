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Під завалами будинку у Дрогобичі можуть знаходитися п’ятеро осіб – ДСНС

ДСНС продовжує пошуково-рятувальні операції для порятунку осіб, які можуть знаходитися під завалами будинку у Дрогобичі.

Вибух у Дрогобичі

За оперативними даними ДСНС, під завалами будинку у Дрогобичі можуть знаходитися іще п’ятеро осіб. Рятувальники проводять операцію для їх порятунку.

Усіх мешканців будинку евакуювали, їм надають необхідну психологічну допомогу. Вирішується питання щодо надання їм житла.

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Постраждалі громадяни можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію за телефоном (032) 442-13-27.

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Також співробітники ДСНС з’ясували, що версія про вибух газу у будинку наразі є малоймовірною.

Причину руйнування будівлі буде встановлено в рамках кримінального провадження, яке відкрили за ч. 3 ст. 270-1 КК України (Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства).

Нагадаємо, у місті Дрогобич у житловому будинку стався вибух, у результаті якого загинуло двоє осіб.

Фото: Нацполіція

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