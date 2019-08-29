В деле об обвале дома в Дрогобыче, в результате которого погибли восемь человек, полиция задержала двух чиновников коммунального предприятия.

Полиция задержала двух сотрудников коммунального предприятия Дрогобыча – 57-летнего мужчину и 60-летнюю женщину.

По факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 открыто производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства);

ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч.2 ст.367 (служебная халатность).

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Коммунальщикам, в случае доказательства их вины, грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, в результате обвала дома в Дрогобыче погибли восемь человек: пятилетний мальчик, 20-летняя девушка, четыре женщины в возрасте 44, 64, 79 и 80 лет, а также двое мужчин – 42 и 62 лет.