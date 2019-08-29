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Факти / Надзвичайні події

У Дрогобичі затримали двох чиновників через обвал будинку

У справі про обвал будинку у Дрогобичі, внаслідок якого загинули восьмеро людей, поліція затримала двох чиновників комунального підприємства.

Обвал будинку в Дрогобичі

Поліція затримала двох працівників комунального підприємства Дрогобича – 57-річного чоловіка та 60-річну жінку.

За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 відкрито провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства);
  • ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість).

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Комунальникам, у разі доведення їхньої провини, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, внаслідок обвалу будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей: 5-річний хлопчик, 20-річна дівчина, чотири жінки віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків – 42 та 62 років.

Джерело: Нацполіція

Фото: ДСНС

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