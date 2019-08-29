После обвала подъезда дома в Дрогобыче Львовской области спасатели достали из-под завалов тела восьми погибших, в том числе ребенка.
В Дрогобыче продолжают разбирать строительные конструкции, спасатели работали всю ночь.
Под завалами нашли тела шести погибших:
- утром 28 августа – двух людей (мужчины и женщины);
- 29 августа в 00.26 – одного мужчины;
- в 2.49 и 3.20 – двух женщин;
- в 3.28 – тело мальчика.
По состоянию на 6.00, обнаружены тела еще двух человек.
Спасены семь человек, из которых пятеро – дети. Все находятся в медучреждениях с различными травмами.
Поисково-спасательные работы продолжаются посменно – в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники.
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Всего к ликвидации последствий обрушения дома в Дрогобыче привлечено 470 человек и 75 единиц техники, а также кинологи.
Напомним, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился дом. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.
В то же время жители не верят в версию взрыва – говорят, в доме были большие трещины.