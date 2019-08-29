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Факты / Происшествия

В Дрогобыче под завалами нашли тела восьми погибших

После обвала подъезда дома в Дрогобыче Львовской области спасатели достали из-под завалов тела восьми погибших, в том числе ребенка.

У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих

В Дрогобыче продолжают разбирать строительные конструкции, спасатели работали всю ночь.

Под завалами нашли тела шести погибших:

  • утром 28 августа – двух людей (мужчины и женщины);
  • 29 августа в 00.26 – одного мужчины;
  • в 2.49 и 3.20 – двух женщин;
  • в 3.28 – тело мальчика.

По состоянию на 6.00, обнаружены тела еще двух человек.

Спасены семь человек, из которых пятеро – дети. Все находятся в медучреждениях с различными травмами.

Поисково-спасательные работы продолжаются посменно – в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники.

Читайте: Обвал дома в Дрогобыче: из-под обломков позвонил ребенок и попросил помощи

Всего к ликвидации последствий обрушения дома в Дрогобыче привлечено 470 человек и 75 единиц техники, а также кинологи.

  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
  • У Дрогобичі під завалами знайшли тіла шести загиблих
В Дрогобыче под завалами нашли тела восьми погибших / 3 фотографии

Напомним, ночью 28 августа в Дрогобыче обвалился дом. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

В то же время жители не верят в версию взрыва – говорят, в доме были большие трещины.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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