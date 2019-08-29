В Дрогобыче, где в ночь против 28 августа произошел обвал подъезда четырехэтажного дома на улице Грушевского, на 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим.
Мэр Дрогобыча Тарас Кучма подписал распоряжение об объявлении 29 и 30 августа днями траура по погибшим в результате обрушения дома.
В городе приспустили государственный флаг с траурной лентой на домах, учреждениях и организациях.
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Кроме того, отменены развлекательно-концертные мероприятия, на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.
Напомним, после обвала дома в Дрогобыче спасатели достали из-под завалов тела шести погибших.
Источник: Дрогобицька міськрада