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Факты / Украина / Общество

Обвал дома в Дрогобыче: в городе объявлен двухдневный траур по погибшим

В Дрогобыче, где в ночь против 28 августа произошел обвал подъезда четырехэтажного дома на улице Грушевского, на 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим.

Обвал будинку в Дрогобичі

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма подписал распоряжение об объявлении 29 и 30 августа днями траура по погибшим в результате обрушения дома.

В городе приспустили государственный флаг с траурной лентой на домах, учреждениях и организациях.

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Кроме того, отменены развлекательно-концертные мероприятия, на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

Напомним, после обвала дома в Дрогобыче спасатели достали из-под завалов тела шести погибших.

ИсточникДрогобицька міськрада

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