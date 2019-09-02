У Києві чоловік зробив зауваження галасливій компанії, яка сиділа під вікнами його квартири, за що отримували три ножових поранення. Постраждалого госпіталізували.
У Києві близько опівночі під вікнами будинку сиділа галаслива компанія. Місцевий житель вийшов на вулицю, щоб зробити зауваження.
Під час розмови почався конфлікт, який переріс у бійку.
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Внаслідок чого місцевому жителю завдали різану рану в області ребер, колоту рану стегна і колоту рану лопатки.
Постраждалого госпіталізували, а нападнику вдалося втекти з місця події.
Раніше Факти ICTV писали, що на одній із вулиць у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району знайшли припаркований автомобіль з тілом чоловіка.