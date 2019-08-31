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Факты / Происшествия

Девочку порезал, а мальчика бросил в колодец – в Черкасской области отец пытался убить детей

В поселке Залесское Черкасской области отец, выпив водки, решил убить собственных детей.

Ніж

Пьяный отец пытался убить собственных детей. Девочке он перерезал горло ножом, а трехлетнего мальчика выбросил в колодец.

Трагедия произошла в поселке Залесское Черкасской области. Местный житель Павел первым услышал плач в колодце и бросился спасать ребенка.

Об этом сообщили спасателям, вместе с которыми и удалось достать мальчика из колодца. Чуть позже нашли и 10-летнюю девочку, которая истекала кровью.

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Пострадавших детей немедленно доставили в больницу.

– Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, и переохлаждение резкое… Как пришел себя, сразу щебетать начал. Старшая девочка с множественными резаными ранами поступила, тоже в тяжелом состоянии, – рассказала заведующая педиатрического отделения Тальновской районной больницы Александра Назарук.

К слову, в больнице Кривого Рога после госпитализации скончался трехмесячный ребенок.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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