PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одесской области 37 человек отравились шаурмой

В селе Авангард Одесской области 37 отравились шаурмой и оказались в больнице.

В Одесской области 37 человек отравились шаурмой

Массовое отравление шаурмой произошло в селе Авангард Одесской области. 37 человек были госпитализированы в больницы с симптомами отравлений.

– Сначала девять человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита, – отметила сотрудник Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

Выяснилось, что все пострадавшие в покупали шаурму на улице Торговой.

Читайте: Шаурма, так шаурма: киоски с уличным фаст-фудом в Киеве

Попытка проверить общепит не удалась, поскольку работники закрыли точку.

Прибывшие на место сотрудники полиции смогли зайти на объект. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

Напомним, 20 августа в Бердянске 19 человек госпитализировали из-за отравления морепродуктами.

Источник: Думская

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не дала $200: на Одесчине мужчина убил и бросил в колодец воспитательницу детсада
Не дала $200: на Одесчине мужчина убил и бросил в колодец воспитательницу детсада
Голова лежала на обочине, а тело – в доме: на Одесщине расследуют смерть мужчины
Голова лежала на обочине, а тело – в доме: на Одесщине расследуют смерть мужчины
Пожар в Черноморске: огонь охватил караоке-клуб и детский центр
Пожар в Черноморске: огонь охватил караоке-клуб и детский центр
Тушили два часа: в Одесской области на ферме загорелось 700 т сена
Тушили два часа: в Одесской области на ферме загорелось 700 т сена
Кайтсерфинг в Украине. Сколько стоит купить снаряжение и где обучают
Кайтсерфинг в Украине. Сколько стоит купить снаряжение и где обучают
В Испании 80 человек отравились испорченным мясом, среди них беременные
В Испании 80 человек отравились испорченным мясом, среди них беременные
Массовое отравление креветками в Бердянске – 19 человек в больнице
Массовое отравление креветками в Бердянске – 19 человек в больнице
В Турции на отдыхе отравились 80 туристов
В Турции на отдыхе отравились 80 туристов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка