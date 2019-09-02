В селе Авангард Одесской области 37 отравились шаурмой и оказались в больнице.

Массовое отравление шаурмой произошло в селе Авангард Одесской области. 37 человек были госпитализированы в больницы с симптомами отравлений.

– Сначала девять человек, потом 21, в итоге, всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита, – отметила сотрудник Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

Выяснилось, что все пострадавшие в покупали шаурму на улице Торговой.

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Попытка проверить общепит не удалась, поскольку работники закрыли точку.

Прибывшие на место сотрудники полиции смогли зайти на объект. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

Напомним, 20 августа в Бердянске 19 человек госпитализировали из-за отравления морепродуктами.